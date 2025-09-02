02 сентября 2025

Екатеринбург встал в огромные пробки из-за ливня, а цены на такси взлетели. Скрин

В Екатеринбурге образовались длинные пробки из-за ливня
Пробки оценивались в семь баллов
Пробки оценивались в семь баллов Фото:

Утром 3 сентября из-за ливня на дорогах Екатеринбурга скопились длинные пробки. Читатели URA.RU рассказали, что по этой причине поездки на такси длились в два раза дольше привычного. Сервис «Яндекс Карты» оценил их в семь баллов, а дороги на схеме окрасились в бордовый цвет.

Движение было затруднено на проспекте Ленина — от Музея археологии и истории до Дома связи. На пересечении улицы Первомайской и Карла Либкнехта, на улице Челюскинцев — возле Железнодорожного вокзала, на улице Серафимы Дерябиной и до улицы Репина также наблюдались заторы. 

Так, по словам читателей, от улицы Щорса до БЦ «Высоцкий» за поездку пришлось заплатить 900 рублей, а вместо привычных 10-15 дорога заняла 25 минут. Застряли читатели в Академическом, в районе Тубсанатория и на улице Крауля. 

Фото:

