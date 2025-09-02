Дикарь в Екатеринбурге устроил дебош в магазине и украл телефон продавщицы

В Екатеринбурге дебошир вместе с приятелем пытался вынести товар без оплаты в одном из магазинов города. После этого он напал на сотрудницу торговой точки и украл у нее телефон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«Посетитель хотел вынести товар без оплаты, но бы замечен работниками. После этого подозреваемый впал в агрессию и вместе со своим приятелем устроил дебош. Уже выходя из дверей торговой точки, они заметили, что одна из продавщиц звонит в полицию», — заявили в ведомстве. Мужчину быстро опознали и задержали.
Сейчас полиция устанавливает возможных других пострадавших от действий задержанного. По данным оперативников, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за неадекватного поведения в общественных местах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».
