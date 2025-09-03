В Верхней Салде (Свердловская область) благотворительный фонд «Эмпатия» устроил фестиваль, который посетили более 4,2 тысяч гостей. Он был приурочен к пятилетию организации и включал в себя различные мастер-классы, сообщили в пресс-службе «Эмпатии».
«Фонд продолжит последовательно развиваться. Наше основное направление — поддержка педагогов — с каждым годом будет охватывать все больше людей и локаций. Также мы видим, как растет количество детей, которые интересуются образовательными программами — это не может не радовать. Со временем я надеюсь увидеть еще больше выпускников и студентов, которых мы тоже сможем поддержать — в образовании, в науке или в спорте. Словом — в том деле, где лучшим образом проявится талант», — отметил глава «Эмпатии» и акционер титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков.
Верхнюю Салду для праздника выбрали, так как в 2020-м там была запущена первая программа организации. С тех пор каждому педагогу города и соседней Нижней Салды дают ежемесячные выплаты. Сейчас более 1,3 тысячи сотрудников школ, детских садов и социально реабилитационных центров получают по 10 и 15 тысяч рублей каждый месяц. Программа «Фестиваля с Эмпатией» включала мастер-классы, научпоп-лекции от спикеров из Москвы и Екатеринбурга, соревнования по шахматам и настольному теннису, викторины по школьной программе со сладкими призами и создание арт-объектов своими руками в подарок городу. Также была спецпрограмма от фонда развития физико-технологических школ.
«Хочу выразить благодарность, что фонд „Эмпатия“ уделяет столько внимания учителям Свердловской области. Именно школьные педагоги определят будущее нашего региона. Мы обсудили с Михаилом Евгеньевичем возможности для развития новых программ и вместе будем работать в этом направлении», — рассказал врио губернатора региона Денис Паслер.
За годы существования фонд выделил суммарно один миллиард рублей и открыл представительства в четырех регионах — в Свердловской, Тульской и Самарской областях и в Пермском крае. «Эмпатия» организует профконкурсы и образовательные программы для учителей, олимпиады и курсы для школьников по гуманитарному и научно-техническому профилю, развивает шахматное движение.
