Клещи массово нападают на свердловчан, число пострадавших растет сотнями

В Свердловской области на 3 сентября от укусов клещей пострадало 28,7 тысячи жителей, что на 4% больше прошлогоднего показателя. Количество пострадавших растет еженедельно на десятки и сотни человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«За последнюю неделю в Свердловской области зарегистрировано около 100 клещевых покусов», — пояснили там. На предыдущей неделе укушенных зафиксировали 84 человека, еще неделю назад таких было около 200.
С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 204,4 тысячи вакцинаций и 374,2 тысячи ревакцинаций. Санврачи напоминают, что риски клещевых укусов сохраняются в регионе до появления снежного покрова.
