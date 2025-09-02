02 сентября 2025

Клещи массово нападают на свердловчан, число пострадавших растет сотнями

В Свердловской области выросло число пострадавших от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
За последнюю неделю клещи покусали около 100 человек
За последнюю неделю клещи покусали около 100 человек

В Свердловской области на 3 сентября от укусов клещей пострадало 28,7 тысячи жителей, что на 4% больше прошлогоднего показателя. Количество пострадавших растет еженедельно на десятки и сотни человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю в Свердловской области зарегистрировано около 100 клещевых покусов», — пояснили там. На предыдущей неделе укушенных зафиксировали 84 человека, еще неделю назад таких было около 200.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 204,4 тысячи вакцинаций и 374,2 тысячи ревакцинаций. Санврачи напоминают, что риски клещевых укусов сохраняются в регионе до появления снежного покрова.

© Служба новостей «URA.RU»
