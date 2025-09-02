02 сентября 2025

Раскрыты подробности дела главы киноклуба Ельцин Центра, обвиненного в дискредитации ВС РФ

Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова судят по делу о дискредитации армии
Вячеслав Шмыров свою вину отрицает
Вячеслав Шмыров свою вину отрицает Фото:

Руководителя киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова обвинили в дискредитации российской армии из-за поста от 2022 года в соцсетях. По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ему грозит штраф, передает корреспондент URA.RU из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.

Шмыров на судебное заседание не пришел. Его интересы представляет адвокат Георгий Краснов. По версии следствия, Шмыров в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской) оставил запись, которая дискредитирует ВС РФ.

По словам Краснова, протокол в отношении Шмырова был составлен с процессуальным нарушением. Он считает, что его доверитель не действовал в целях публичности. Краснов потребовал прекратить дело за отсутствием состава преступления.

Две недели назад суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень по такой же статье. Она не согласна с решением суда и уже обжаловала его.

В пресс-службе ЕЦ говорили URA.RU, что Шмыров также не считает себя виновным. «Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе», — отмечали в организации.

