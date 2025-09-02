Адвокату из Каменска-Уральского Сергею Барсукову — известному по ряду резонансных дел — перед судебным заседанием подкинули похоронный венок. Он считает, что это могли сделать его юристы-оппоненты.
«Мы представляем интересы собственника одной из ритуальных контор. Идет спор о взыскании неустойки и задолженности по аренде. Мой доверитель сдавал помещение предпринимателю, который занимается увеселительными шоу. Заседание у нас было намечено на обед, а утром мы заметили венок», — сказал URA.RU Барсуков.
Сергей вызвал полицию. Правоохранители приехали к его офису с собакой и проверили венок. Ничего опасного там не обнаружили.
«Вероятно, юристы-оппоненты решили обратиться к оккультным приемам. Есть практика, что венки кладут у зданий судов, чтобы в отношении подсудимого был оправдательный вердикт, либо чтобы выиграть гражданское дело. Нам же подкинули венок, чтобы мы это дело проиграли. Почему венок? Потому что наш доверитель связан с ритуальным бизнесом, такой вот намек», — добавил Барсуков.
Барсуков известен по нескольким громким делам. К примеру, он защищал молодых девушку и парня, которых каменская полиция подозревала в краже банковской карты, но, не имея достаточных доказательств, выбивала признание силой. По словам подростков, их били подушкой со спрятанным в ней тяжелым предметом, вывозили в лес, где юношу заставляли копать могилу, а у девочки интересовались, девственница ли она. Барсукову удалось не только отстоять их невиновность, но и добиться приговора для силовиков. В апреле этого года Барсуков сумел добиться возбуждения уголовного дела против хулиганов, избивших 15-летнего сироту из-за длины его волосы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!