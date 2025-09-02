В Ревде (Свердловская область) 3 сентября 39-летний водитель Kia Ceed вылетел на встречку и устроил лобовое ДТП с автобусом, в котором находились люди. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе 6-летний ребенок и 17-летний подросток, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«По неустановленной причине водитель допустил Kia Ceed выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ», — пояснили в ведомстве. Среди пострадавших — водитель иномарки и шесть пассажиров автобуса — всех госпитализировали.
В момент аварии в салоне автобуса, который ехал из Ревды в Дегтярск, находилось 12 пассажиров. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку, к которой уже подключилась прокуратура.
