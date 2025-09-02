02 сентября 2025

Под Екатеринбургом иномарка на скорости влетела в автобус с людьми, есть пострадавшие. Фото

В Ревде случилось ДТП с иномаркой и автобусом, в котором пострадали семь человек
На месте аварии организована проверка
На месте аварии организована проверка Фото:

В Ревде (Свердловская область) 3 сентября 39-летний водитель Kia Ceed вылетел на встречку и устроил лобовое ДТП с автобусом, в котором находились люди. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе 6-летний ребенок и 17-летний подросток, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«По неустановленной причине водитель  допустил Kia Ceed выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ», — пояснили в ведомстве. Среди пострадавших — водитель иномарки и шесть пассажиров автобуса — всех госпитализировали.

В момент аварии в салоне автобуса, который ехал из Ревды в Дегтярск, находилось 12 пассажиров. На месте происшествия сотрудники ГАИ организовали проверку, к которой уже подключилась прокуратура.

Фото:
Фото:

