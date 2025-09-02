02 сентября 2025

Звезды взвинтили цены до 50 тысяч на концерты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге билеты на концерт Агутина и Варум продают за 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VIP-билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум обойдутся дорого
VIP-билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум обойдутся дорого Фото:

В Екатеринбурге стартует новый концертный сезон. С шоу и спектаклями на Урал приедут знаменитости, на некоторые из них продают билеты стоимостью 50 тысяч рублей. Какие звезды обойдутся поклонникам в копеечку — в подборке URA.RU. 

Самыми дорогими гостями станут Леонид Агутин и Анжелика Варум, VIP-билет на их концерт можно купить за 50 тысяч рублей. Артисты выступят 19 октября. 

Вторую строчку в списке самых дорогих звезд занял ведущий и юморист Павел Воля. Он приедет 6 декабря, а самый дорогой билет обойдется поклонникам в 40 тысяч рублей. Замыкает тройку певец Шура, который планирует выступить 16 ноября, на его шоу можно попасть за 20 тысяч рублей. 

Не самые дешевые билеты на концерт рэпера L`One (18650 рублей), спектакли от команды «Квартет И» (18 тысяч рублей) и Сергея Безрукова (16500 рублей). В топе также находятся Полина Гагарина с билетами за 15500 рублей, Григорий Лепс, группа «Любэ», LAB с Антоном Беляевым — все за 15 тысяч рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге стартует новый концертный сезон. С шоу и спектаклями на Урал приедут знаменитости, на некоторые из них продают билеты стоимостью 50 тысяч рублей. Какие звезды обойдутся поклонникам в копеечку — в подборке URA.RU.  Самыми дорогими гостями станут Леонид Агутин и Анжелика Варум, VIP-билет на их концерт можно купить за 50 тысяч рублей. Артисты выступят 19 октября.  Вторую строчку в списке самых дорогих звезд занял ведущий и юморист Павел Воля. Он приедет 6 декабря, а самый дорогой билет обойдется поклонникам в 40 тысяч рублей. Замыкает тройку певец Шура, который планирует выступить 16 ноября, на его шоу можно попасть за 20 тысяч рублей.  Не самые дешевые билеты на концерт рэпера L`One (18650 рублей), спектакли от команды «Квартет И» (18 тысяч рублей) и Сергея Безрукова (16500 рублей). В топе также находятся Полина Гагарина с билетами за 15500 рублей, Григорий Лепс, группа «Любэ», LAB с Антоном Беляевым — все за 15 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...