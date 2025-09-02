Звезды взвинтили цены до 50 тысяч на концерты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартует новый концертный сезон. С шоу и спектаклями на Урал приедут знаменитости, на некоторые из них продают билеты стоимостью 50 тысяч рублей. Какие звезды обойдутся поклонникам в копеечку — в подборке URA.RU.
Самыми дорогими гостями станут Леонид Агутин и Анжелика Варум, VIP-билет на их концерт можно купить за 50 тысяч рублей. Артисты выступят 19 октября.
Вторую строчку в списке самых дорогих звезд занял ведущий и юморист Павел Воля. Он приедет 6 декабря, а самый дорогой билет обойдется поклонникам в 40 тысяч рублей. Замыкает тройку певец Шура, который планирует выступить 16 ноября, на его шоу можно попасть за 20 тысяч рублей.
Не самые дешевые билеты на концерт рэпера L`One (18650 рублей), спектакли от команды «Квартет И» (18 тысяч рублей) и Сергея Безрукова (16500 рублей). В топе также находятся Полина Гагарина с билетами за 15500 рублей, Григорий Лепс, группа «Любэ», LAB с Антоном Беляевым — все за 15 тысяч рублей.
