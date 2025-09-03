Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога встретился с Героями России, которые проводили беседы со свердловскими школьниками и студентами. Военные приехали в рамках федеральной акции «Вахта Героев Отечества». На обсуждении побывал корреспондент URA.RU.
«За три дня Герои России провели уроки мужества в 45 учреждениях образования региона, пообщались с шестью тысячами школьников и студентов. Они воспитывают подрастающее поколение не словами, а личным примером. И это — самый мощный аргумент, который проникает напрямую в сердца», — поделился Жога.
Акция проходит в Свердловской области во второй раз. Артем Жога вместе с ними обсудил планы на дальнейшую работу с молодежью. По словам полпреда, необходимо расширят аудиторию, проводя встречи с трудовым коллективами и молодыми семьями. Он считает, что также нужно привлекать к беседам вернувшихся участников СВО. На заседании участник второго потока программы «Время героев» Максим Шоломов предложил издать книгу об уральских участниках спецоперации, удостоенных Золотой Звезды. «Поддержал инициативу. Такие книги должны появиться во всех школах УрФО», — добавил Жога.
