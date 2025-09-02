02 сентября 2025

Мощные ливни не уйдут из Свердловской области

В МЧС предупредили о сильных дождях в Свердловской области
В Свердловской области 4 сентября, точно так же как и 3-го, ожидаются сильные дожди. Спасатели продлили экстренное предупреждение из-за непогоды, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Чтобы пережить непогоду без происшествий, закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора», — напомнили в ведомстве. На улице необходимо избегать открытых пространств и высоких объектов, а затопленные участки — обходить, не пытаясь их преодолеть.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

