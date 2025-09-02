02 сентября 2025

Свердловская область заняла высокое место в необычном федеральном топе

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская область занимает пятое место в рейтинге
Свердловская область занимает пятое место в рейтинге Фото:

Свердловская область замкнула пятерку лидеров по количеству проживающих пенсионеров. В регионе в настоящий момент зафиксировано 1,3 миллиона пожилых людей. Первое место в рейтинге заняла Москва, сообщает Социальный фонд РФ.

«Четвертое место рейтинга занимает Санкт-Петербург с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек, а на пятом находится Свердловская область с 1,3 миллиона», — сообщили в фонде. Их слова приводит издание РИА Новости.

В Москве проживает порядка трех миллионов пенсионеров. Причем женщин вдвое больше чем мужчин. Аналогичная ситуация наблюдается в Московской области и Краснодарском крае. В данных регионах проживают 2 и 1,6 миллиона соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область замкнула пятерку лидеров по количеству проживающих пенсионеров. В регионе в настоящий момент зафиксировано 1,3 миллиона пожилых людей. Первое место в рейтинге заняла Москва, сообщает Социальный фонд РФ. «Четвертое место рейтинга занимает Санкт-Петербург с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек, а на пятом находится Свердловская область с 1,3 миллиона», — сообщили в фонде. Их слова приводит издание РИА Новости. В Москве проживает порядка трех миллионов пенсионеров. Причем женщин вдвое больше чем мужчин. Аналогичная ситуация наблюдается в Московской области и Краснодарском крае. В данных регионах проживают 2 и 1,6 миллиона соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...