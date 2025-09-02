Свердловская область заняла высокое место в необычном федеральном топе

Свердловская область замкнула пятерку лидеров по количеству проживающих пенсионеров. В регионе в настоящий момент зафиксировано 1,3 миллиона пожилых людей. Первое место в рейтинге заняла Москва, сообщает Социальный фонд РФ.
«Четвертое место рейтинга занимает Санкт-Петербург с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек, а на пятом находится Свердловская область с 1,3 миллиона», — сообщили в фонде. Их слова приводит издание РИА Новости.
В Москве проживает порядка трех миллионов пенсионеров. Причем женщин вдвое больше чем мужчин. Аналогичная ситуация наблюдается в Московской области и Краснодарском крае. В данных регионах проживают 2 и 1,6 миллиона соответственно.
