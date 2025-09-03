Транспортировка редкого Brabus Crawler 900 в Россию обойдется в 167 миллионов рублей, такой автомобиль недавно сфотографировали в Екатеринбурге. Откуда может быть привезена машина и сколько она стоит, URA.RU рассказал автоэксперт.
«Вероятно, авто привезли из Эмиратов. В Европе цена на такую машину сейчас — 890 тысяч евро (84 125 530 рублей, согласно курсу валют ЦБ РФ на 3 сентября — прим. ред.), соответственно, транспортировка или растаможка в Россию обойдется в 167 миллионов рублей, туда входит: оплата таможенной пошлины, оформление электронного паспорта авто, утильсбор, акциз, техосмотр, налог на добавленную стоимость, страховой полис», — поделился собеседник. Он добавил, что на данный момент в мире таких экземпляров всего 15, а создать 16-й или 17-й можно только на заказ.
Кроме того, Brabus Crawler относится к классу «багги», проще говоря, это спортивный инвентарь. Таким образом, поставить авто на учет нельзя ни в одной стране, так как оно не может использоваться на дорогах общественного пользования.
Ранее URA.RU рассказывало, что уникальный Brabus Crawler 900 был замечен в квартале «Архангела Михаила». Он основан на «гелендвагене» от студии Brabus.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!