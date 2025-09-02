02 сентября 2025

«Не чувствовал пальцы»: пострадавший на мине свердловский боец СВО пережил 13 операций. Фото

Свердловский боец пережил 13 операций после минно-взрывного ранения на СВО
До восстановления боец передвигался с тростью (архивное фото)
До восстановления боец передвигался с тростью (архивное фото) Фото:
Медики санатория «Липовка» под Режом (Свердловская область) поставили на ноги военнослужащего Артема, получившего тяжелое минно-взрывное ранение в зоне спецоперации на Украине. После 13 операций и длительного восстановления боец смог окончательно отказаться от трости, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Было больно наступать на ногу, не чувствовал пальцы. В „Липовку“ приезжаю уже второй раз, здесь врачи назначают процедуры, которые с первых дней помогают. В прошлый раз уехал без трости, не хромал, сейчас закрепляю результат», — рассказал Артем, получивший ранение в декабре 2022 года.

Как уточнила главврач «Липовки» Ирена Базите, для восстановления бойца был разработан индивидуальный курс. В него вошли занятия на стабилоплатформе, механотерапевтический тренажер для увеличения объема движений, профессиональный массаж для снятия мышечного напряжения и тренировки в зале.

По словам молодого человека, отношение медперсонала мотивировало его заниматься активнее и стремиться к скорейшему выздоровлению. «На какую бы процедуру ни пришел, врачи, медицинские сестры и медбратья относятся с большой теплотой и заботой, можно сказать, по-отечески», — подчеркнул Артем.

