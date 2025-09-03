Екатеринбурженка, попавшая в «рабство» на Камчатке, обратилась за помощью

Жительница Екатеринбурга Ирина Сывак обратилась с официальной жалобой в прокуратуру Камчатского края (имеется в распоряжении агентства). Поводом для обращения стали разногласия с работодателем — рыбоперерабатывающим предприятием, куда женщина уехала на сезонную работу. По словам Ирины, ей изначально обещали одну сумму заработка, однако по итогам работы она получила значительно меньше ожидаемого.
История горожанки стала известна после публикации на сайте URA.RU 29 августа. Ирина отправилась на Камчатку, привлеченная обещаниями высоких заработков во время «путины». Ей обещали зарплату от 90 до 300 тысяч рублей в месяц и график шесть дней в неделю. Однако, по словам женщины, реальные условия сильно отличались от заявленных: отсутствовали выходные, действовал изнурительный режим труда (8-часовая смена чередовалась с 8-часовым отдыхом), а итоговая выплата оказалась значительно ниже обещанного порога.
«Я, конечно, понимаю, что решить проблему с выплатами будет сложно, но надеюсь, что хотя бы условия труда будут проверены, поскольку работать в таком темпе невозможно. Люди пришли сюда, чтобы заработать, а не отбывать каторгу. Возможно, для самого предприятия это станет сигналом к тому, чтобы начать по-человечески относиться к сотрудникам и соблюдать требования ТК РФ», — поделилась Сывак.
Дорогие читатели! Если вы стали очевидцем важного события, переживаете сложные времена или у вас есть захватывающая история, которой вы готовы поделиться с миром — не держите это в себе. Ваши переживания, наблюдения и рассказы важны. Пишите мне на почту Dzhallatova@ura.ru, и я постараюсь сделать так, чтобы ваш голос был услышан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!