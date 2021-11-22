В России цена на красную икру побила исторический рекорд

Икра подорожала до исторического максимума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России к новогодним праздникам рекордно подорожала красная икра — до 5 тысяч рублей за килограмм. Накануне праздников деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее.

Согласно данным Росстата, до такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу с 2000 года. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза, так как в 2000-м году 1 килограмм стоил в рознице 675,2 рубля.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру, уточняет РБК. Подорожала в рознице и красная рыба, цена которой за 1 кг выросла в октябре 2021 года до 845,3 рубля.

Ранее директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов предсказал рекордное подорожание деликатеса. По его словам, к новогодним праздникам стоимость икры достигнет рекордных уровней прошлого года. Цены поднимутся до 3,7—4 тысяч рублей за 1 кг в оптовом звене и до 5—6 тысяч рублей за 1 кг — в рознице.