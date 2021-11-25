25 ноября 2021
24 ноября 2021

Депутат Думы ХМАО раскритиковал местных чиновников. «Руководители меняются чаще кошек на автостраде»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссия развернулась во время обсуждения вопроса о выделении допфинансирования на строительство котельных, где были сорваны сроки возведения Фото:

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Думе ХМАО Михаил Сердюк раскритиковал власти Сургутского района за подход к строительству коммунальных объектов. Речь об этом зашла на заседании окружного парламента после доклада директора департамента ЖКК и энергетики ХМАО Ильи Кима о необходимости выделения дополнительных средств на строительство котельных в поселениях муниципалитета.

«Год назад Сургутский район заключил контракты, не выполнил их, а сейчас мы из-за этого законы меняем? Нужно обратить внимание на качество работы УКСа Сургутского района. У них руководители меняются чаще, чем кошки на автостраде. Если мы каждый раз по ним будут законы принимать, то это не путь», — заявил Сердюк.

По словам Сердюка, срыв сроков для Сургутского района — достаточно частое явление. Ким объяснил, что задержка в строительстве обусловлена несостоятельностью контрактов, а дополнительные вливания в проекты нужны для покрытия увеличения стоимости материалов для возведения. Коммунистка от Сургутского района Александра Глотова заступилась за районные власти и жестко ответила Сердюку. «Я против высказанной позиции. Нужно сначала изучить работу УКСа, а потом уже здесь высказываться», — заявила Глотова.

Депутаты думы ХМАО большинством голосов приняли решение о выделении дополнительных средств на строительство котельных в Сургутском районе. Деньги будут выделены из государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО приняли бюджет региона с дефицитом в 33 млрд рублей. 41% от бюджета автономного округа направят на поддержку семей.

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