02 декабря 2021
01 декабря 2021

Суд отправил в колонию многодетную тюменку за поножовщину. Четырех детей отдали в приют

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Хабибуллиной, сбившей в центре города пешеходов. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Судья приговорил тюменку к трем годам колонии Фото:

Калининский районный суд Тюмени приговорил мать четверых детей Екатерину К. к трем годам в колонии общего режима. Об этом URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На время отбывания срока дети женщины переданы в приют.

«Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля в квартиру на ул. Интернациональной в Тюмени к пьяной Екатерине К. пришла выпившая соседка и попыталась забрать у нее собачку, мотивируя тем, что хозяйка неправильно за ней ухаживает. Кроме того, соседка обвинила Екатерину К. в том, что она обижает ее детей. Ругань переросла в драку. Екатерина К., вырвавшись из рук соседки, сбегала на кухню за ножом, которым дважды ударила обидчицу в грудную клетку и ключицу», — рассказали в ведомстве.

В суде добавили, что раненная соседка убежала к себе домой, где ее дети вызвали полицию. Екатерину К. задержали и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

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Калининский районный суд Тюмени приговорил мать четверых детей Екатерину К. к трем годам в колонии общего режима. Об этом URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На время отбывания срока дети женщины переданы в приют. «Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля в квартиру на ул. Интернациональной в Тюмени к пьяной Екатерине К. пришла выпившая соседка и попыталась забрать у нее собачку, мотивируя тем, что хозяйка неправильно за ней ухаживает. Кроме того, соседка обвинила Екатерину К. в том, что она обижает ее детей. Ругань переросла в драку. Екатерина К., вырвавшись из рук соседки, сбегала на кухню за ножом, которым дважды ударила обидчицу в грудную клетку и ключицу», — рассказали в ведомстве. В суде добавили, что раненная соседка убежала к себе домой, где ее дети вызвали полицию. Екатерину К. задержали и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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