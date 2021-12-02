Суд отправил в колонию многодетную тюменку за поножовщину. Четырех детей отдали в приют

03 декабря 2021 в 18:02 Размер текста - 17 +

Судья приговорил тюменку к трем годам колонии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Калининский районный суд Тюмени приговорил мать четверых детей Екатерину К. к трем годам в колонии общего режима. Об этом URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На время отбывания срока дети женщины переданы в приют. «Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля в квартиру на ул. Интернациональной в Тюмени к пьяной Екатерине К. пришла выпившая соседка и попыталась забрать у нее собачку, мотивируя тем, что хозяйка неправильно за ней ухаживает. Кроме того, соседка обвинила Екатерину К. в том, что она обижает ее детей. Ругань переросла в драку. Екатерина К., вырвавшись из рук соседки, сбегала на кухню за ножом, которым дважды ударила обидчицу в грудную клетку и ключицу», — рассказали в ведомстве. В суде добавили, что раненная соседка убежала к себе домой, где ее дети вызвали полицию. Екатерину К. задержали и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Калининский районный суд Тюмени приговорил мать четверых детей Екатерину К. к трем годам в колонии общего режима. Об этом URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. На время отбывания срока дети женщины переданы в приют. «Как следует из материалов уголовного дела, 15 апреля в квартиру на ул. Интернациональной в Тюмени к пьяной Екатерине К. пришла выпившая соседка и попыталась забрать у нее собачку, мотивируя тем, что хозяйка неправильно за ней ухаживает. Кроме того, соседка обвинила Екатерину К. в том, что она обижает ее детей. Ругань переросла в драку. Екатерина К., вырвавшись из рук соседки, сбегала на кухню за ножом, которым дважды ударила обидчицу в грудную клетку и ключицу», — рассказали в ведомстве. В суде добавили, что раненная соседка убежала к себе домой, где ее дети вызвали полицию. Екатерину К. задержали и осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.