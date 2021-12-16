Тюменец получил 9 лет тюрьмы за ДТП с двумя погибшими курганцами

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
15 июля пьяный тюменец на своей машине врезался в автомобиль, на котором ехали жители Кургана Фото:

Калининский суд Тюмени приговорил 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района к 9 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли двое жителей Курганской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

«16 декабря 2021 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Как установило следствие, 15 июля селянин в нетрезвом состоянии на подъезде к Тюмени выехал на встречную полосу трассы Р-254 и столкнулся с Volkswagen Passat, в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, а супруга курганца, управлявшего автомобилем — в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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Калининский суд Тюмени приговорил 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района к 9 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли двое жителей Курганской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. «16 декабря 2021 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — указано в сообщении областной прокуратуры. Как установило следствие, 15 июля селянин в нетрезвом состоянии на подъезде к Тюмени выехал на встречную полосу трассы Р-254 и столкнулся с Volkswagen Passat, в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, а супруга курганца, управлявшего автомобилем — в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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