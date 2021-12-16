Тюменец получил 9 лет тюрьмы за ДТП с двумя погибшими курганцами

16 декабря 2021 в 11:34 Размер текста - 17 +

15 июля пьяный тюменец на своей машине врезался в автомобиль, на котором ехали жители Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Калининский суд Тюмени приговорил 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района к 9 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли двое жителей Курганской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. «16 декабря 2021 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — указано в сообщении областной прокуратуры. Как установило следствие, 15 июля селянин в нетрезвом состоянии на подъезде к Тюмени выехал на встречную полосу трассы Р-254 и столкнулся с Volkswagen Passat, в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, а супруга курганца, управлявшего автомобилем — в карете скорой помощи по дороге в больницу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Калининский суд Тюмени приговорил 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района к 9 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли двое жителей Курганской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. «16 декабря 2021 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — указано в сообщении областной прокуратуры. Как установило следствие, 15 июля селянин в нетрезвом состоянии на подъезде к Тюмени выехал на встречную полосу трассы Р-254 и столкнулся с Volkswagen Passat, в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, а супруга курганца, управлявшего автомобилем — в карете скорой помощи по дороге в больницу.