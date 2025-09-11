Путин отвел особую роль бизнесу в гонке с США и Китаем

Президент Владимир Путин показал, как Россия удержит четвертое место среди крупнейших экономик мира. На встрече с главой АСИ Светланой Чупшевой он призвал снять лишние административные барьеры с предпринимателей. Россия к 2030 году должна войти в топ-20 стран по комфорту для бизнеса. Деловой климат и инвестиции важны для роста всей экономики, но не стоит рассчитывать на полную свободу в условиях конфликта с Западом, объяснили эксперты URA.RU.
Президент традиционно уделяет большое внимание АСИ — своему детищу. В начале 2025 года, 23 января, он провел заседание набсовета агентства, 9 апреля уже встречался в Кремле с Чупшевой, а 3 июля посещал форум АСИ перед очередным разговором с американским лидером Дональдом Трампом.
Во время новой встречи глава АСИ доложила о развитии инвестклимата и поддержке предпринимателей. Она рассказала, что организация провела расчеты по методологии Всемирного банка, согласно которым Россия занимала бы четвертую позицию в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны.
На ПМЭФ Путин ставил задачу — войти в первую двадцатку мирового рейтинга легкости ведения бизнеса Business Ready. Сегодня президент обратил внимание Чупшевой на позиции России.
“Я смотрю ваши материалы — Business Ready, три направления оценки. Нормативно-правовая база — первое место, качество реализации услуг — первое место, эффективность реализации госуслуг — 22-е место. Это что?” — спросил президент.
Глава АСИ объяснила, что отставание по одному из параметров связано с правоприменением и операционной деятельностью. «Иногда у нас законы приняты, услуги работают, но по каким-то мероприятиям бизнес сталкивается с административными барьерами, например», — пояснила она.
В Business Ready, например, измеряются временные затраты на налоговую отчетность, ее планируется сократить до 90 часов в год, сейчас ее подготовка в среднем составляет 160 часов, рассказала Чупшева. Кроме того, нужно сокращать количество коммерческих дел в судах и сроки их рассмотрения, внедрять практику досудебного урегулирования споров.
“Это очень важно, я просил бы вас продолжить эту работу, потому что одно дело — принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело — их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают”, — заявил Путин.
Россия — четвертая экономика мира, впереди — Китай, США и Индия с большим населением, поэтому нужно использовать все возможности для укрепления позиций, отметил в разговоре с URA.RU член наблюдательного совета АСИ, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его мнению, создание условий для бизнеса приведет к росту инвестиций, и соответственно, экономики страны в целом. Именно поэтому Путин ставит цель войти в топ-20 рейтинга Business Ready.
“Нам важно оставаться четвертой экономикой по паритету покупательной способности. Для этого, в условиях жесткой конкуренции, нужно на самом деле быстро бежать вперед. Для этого очень важны деловой климат и инвестиции предприятий”, — сказал Калинин.
Собеседник URA.RU обратил внимание, что малые и средние предприятия (МСП) — тоже большой инвестор. В России более 6,5 млн субъектов МСП, один млн рублей с каждого — это уже 6,5 трлн рублей прямых инвестиций. «Серьезная сумма, не правда ли? Именно поэтому поднимаются вопросы стимулирования малых предприятий. Развитие своего дела — очень важно», — подчеркнул Калинин.
Вопрос снятия административных барьеров обсуждался на встрече Путина с Чупшевой не просто так: уже созданы специальные рабочие группы, которые занимаются этой темой по самым разным направлениям, продолжил Калинин. Например, есть общее решение, что должен быть создан реестр неналоговых платежей. В России, по оценкам Счетной палаты, насчитывается 167 неналоговых платежей, это дополнительная ежегодная нагрузка на бизнес в размере более двух трлн рублей, отметил Калинин.
Ситуация с этими платежами — «неразбериха», а сами отчисления — «настоящие поборы», говорил на полях ВЭФ генпрокурор Игорь Краснов. Неналоговые платежи — это различные сборы, пошлины и взносы, которые находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными законами и нормативными актами.
России важно создавать условия для ведения бизнеса, но на полную свободу сейчас рассчитывать не приходится, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он напомнил, что мир перестраивается, страна ведет открытое противостояние с Западом, которое выражается в конфликте на Украине и санкциях. В российской экономике большое количество государственных предприятий, бизнеса с госучастием, поэтому властям нужно буквально «проверять каждую копейку», заключил политолог.
