В Пермском крае вырос спрос на белорусские туи

К сентябрю 2025 года поставки саженцев туи из Белоруссии в Прикамье выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 11 сентября 2025 года на территорию Пермского края поступило 33,74 тысяч штук саженцев декоративных культур из Республики Беларусь. Это в 1,56 раза выше аналогичного периода 2024 года (21,65 тысяч штук)», — указано на сайте ведомства.
Отмечается, что 26 августа 2025 года Управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз 700 штук саженцев туи из Республики Беларусь. Карантинных вредителей во ввезенной продукции не обнаружено.
