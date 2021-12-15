Более 5 тысяч тюменцев получили доступ к бесплатному интернету

Жители 18 поселений Тобольского района получили доступ к бесплатному Wi-Fi Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 5 тысяч жителей отдаленных поселений Тобольского района смогут пользоваться интернетом через бесплатные точки доступа Wi-Fi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы администрации района. Там уточнили, что в 16 из 18 населенных пунктов района доступ к бесплатному интернету был обеспечен через оптические линии связи.

«Более 5 тыс. жителей Тобольского района могут пользоваться бесплатными точками доступа Wi-Fi. В 16 населенных пунктах района доступ в интернет специалисты организовали по оптическим линиям связи, в деревню Ачиры и село Лайтамак — посредством радиорелейных станций. В каждом селе специалисты установили опоры с точками Wi-Fi-доступа, которые обеспечивают покрытие радиусом до 100 метров и выход в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы администрации Тобольского района.

Там уточнили, что бесплатные точки доступа Wi-Fi были установлены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». «Реализация федерального проекта несет важную социальную функцию. Тобольский район довольно протяженный. Расстояние между некоторыми населенными пунктами — более 100 километров. Оптическая стройка открывает возможности для дальнейшего развития инфраструктуры связи в малых и отдаленных деревнях», — отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в Тюменской области проходит в соответствии с требованиями национального проекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.