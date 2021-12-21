В сельских школах ЯНАО нарушались требования безопасности

В школах Тазовского района отсутствует охрана Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Образовательные учреждения в селах Антипаюта, Газ-Сале и Гыда (ЯНАО) нарушили требования антитеррористической безопасности. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, школы не обеспечены охраной.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку антитеррористической защищенности образовательных организаций в селах Антипаюта, Газ-Сале, Гыда. Установлено, что образовательные организации в нарушение требований федерального законодательства не обеспечены физической охраной силами частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурор предъявил в суд исковые заявления о возложении обязанности устранить нарушения антитеррористической безопасности. Суд удовлетворил требования, силовое ведомство контролирует процесс.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре из Антипаютинской школы-интерната сбежал ученик и пропал. Спасатели прекратили его поиски в декабре. При этом расследование уголовного дела по статье «убийство» продолжается.