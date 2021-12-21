21 декабря 2021
20 декабря 2021

В сельских школах ЯНАО нарушались требования безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , школьники, охрана, ученики, школа
В школах Тазовского района отсутствует охрана Фото:

Образовательные учреждения в селах Антипаюта, Газ-Сале и Гыда (ЯНАО) нарушили требования антитеррористической безопасности. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, школы не обеспечены охраной.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку антитеррористической защищенности образовательных организаций в селах Антипаюта, Газ-Сале, Гыда. Установлено, что образовательные организации в нарушение требований федерального законодательства не обеспечены физической охраной силами частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурор предъявил в суд исковые заявления о возложении обязанности устранить нарушения антитеррористической безопасности. Суд удовлетворил требования, силовое ведомство контролирует процесс.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре из Антипаютинской школы-интерната сбежал ученик и пропал. Спасатели прекратили его поиски в декабре. При этом расследование уголовного дела по статье «убийство» продолжается.

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Образовательные учреждения в селах Антипаюта, Газ-Сале и Гыда (ЯНАО) нарушили требования антитеррористической безопасности. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, школы не обеспечены охраной. «Прокуратура Тазовского района провела проверку антитеррористической защищенности образовательных организаций в селах Антипаюта, Газ-Сале, Гыда. Установлено, что образовательные организации в нарушение требований федерального законодательства не обеспечены физической охраной силами частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокурор предъявил в суд исковые заявления о возложении обязанности устранить нарушения антитеррористической безопасности. Суд удовлетворил требования, силовое ведомство контролирует процесс. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре из Антипаютинской школы-интерната сбежал ученик и пропал. Спасатели прекратили его поиски в декабре. При этом расследование уголовного дела по статье «убийство» продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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