«Нахлобучившим» государство металлургам грозят огромными штрафами

Металлургические компании необоснованно завышали цены, заявил Максим Шаскольский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штрафы крупнейшим металлургическим компаниям «Северсталь», НЛМК и ММК за нарушение антимонопольного законодательства могут превысить тот, что назначили корпорации Google. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Металлургов подозревают в необоснованном завышении цен.

«Надо сказать, что штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. Вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование и там крупнейшие компании, поэтому может быть еще и здесь вас удивим», — заявил Максим Шаскольский в интервью телеканалу RTVI.

По словам главы ФАС, расследование ведется в отношении «Северстали», НЛМК и ММК. Ведомство считает, что металлургические компании завышали цены несмотря на то, что рыночные условия этому не способствовали. В мае вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Сейчас расследование по каждому предприятию занимает 100 томов, сообщил Шаскольский. Однако решение по нему примут только в 2022 году.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей. Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. До того Google штрафовали на пять миллионов рублей за то, что компания регулярно не удаляла деструктивный и противоправный контент, передает RT. В начале декабря общая сумма штрафов корпорации составляла 54 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам