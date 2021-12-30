Путин премировал госслужащих России за хорошую работу

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин наградил чиновников Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о премировании госслужащих за хорошую работу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Внести в ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“ изменения», — говорится в документе. Премии чиновникам будут начислены за добросовестное исполнение обязанностей, а также за достижение поставленных целей.

Закон о выплате премий госслужащим за хорошую работу ранее одобрила Госдума. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Ранее в ходе своей итоговой пресс-конференции Путин отметил, что по результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Однако он подчеркнул, что нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о премировании госслужащих за хорошую работу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Внести в ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“ изменения», — говорится в документе. Премии чиновникам будут начислены за добросовестное исполнение обязанностей, а также за достижение поставленных целей. Закон о выплате премий госслужащим за хорошую работу ранее одобрила Госдума. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Ранее в ходе своей итоговой пресс-конференции Путин отметил, что по результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Однако он подчеркнул, что нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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