Путин премировал госслужащих России за хорошую работу

Президент России Владимир Путин подписал закон о премировании госслужащих за хорошую работу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Внести в ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“ изменения», — говорится в документе. Премии чиновникам будут начислены за добросовестное исполнение обязанностей, а также за достижение поставленных целей.
Закон о выплате премий госслужащим за хорошую работу ранее одобрила Госдума. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Ранее в ходе своей итоговой пресс-конференции Путин отметил, что по результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Однако он подчеркнул, что нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека.
Президент России Владимир Путин подписал закон о премировании госслужащих за хорошую работу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Внести в ФЗ „О государственной гражданской службе РФ“ изменения», — говорится в документе. Премии чиновникам будут начислены за добросовестное исполнение обязанностей, а также за достижение поставленных целей. Закон о выплате премий госслужащим за хорошую работу ранее одобрила Госдума. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Ранее в ходе своей итоговой пресс-конференции Путин отметил, что по результатам работы по преодолению пандемии члены администрации и правительства должны получить премию. Однако он подчеркнул, что нужно оценивать работу коллектива в целом, а не отдельного человека.