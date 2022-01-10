Салехардцы не оценили качество блюд и цены в KFC Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) раскритиковали ресторан KFC, который открылся в городе 1 января. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», выбор еды в кафе ограничен, цены завышены, а качество продуктов оставляет желать лучшего.

«KFC, что за подача еды? Стрипсы выглядят отвратительно. Мало того, что цена больше, чем в городах, несмотря на то, что большей части блюд нет в меню, вы допускаете вот такие недоразумения», — написал в группе «Подслушано в Салехарде» анонимный житель.

Пост ямальца собрал отклики других жителей, которые также не оценили блюда американского фастфуда. «KFC самый отвратительный в Салехарде! Бургеры несвежие, отдают уже приготовленные заранее, сухие. Попросили отложить острое от не острого, все перепутали. Нагетсы ужас вообще! По сравнению в Тюменью — 2 из 10!» — добавила Яна Сухинина. «Такое ощущение, что объедки собрали от тех людей, что недоели», — заявила Марина Маринина.

В сети ресторанов KFC жителей попросили написать подробности, чтобы провести проверку. «Мы очень строго следим за тем, чтобы все рестораны сети KFC соответствовали высоким стандартам качества. Будем признательны, если вы напишете подробности в личные сообщения, а также сообщите свои контактные данные. Получив эту информацию, мы сможем провести детальную проверку и обязательно свяжемся с вами по итогам», — ответили в компании на пост жителя.

URA.RU направило в KFC запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что открытия кафе быстрого питания KFC жители Салехарда ждали с весны 2021 года. Власти ЯНАО вели переговоры с представителями ресторана и предполагали, что первый общепит откроется осенью.

Куриные стрипсы из KFC в Салехарде Подслушано в Салехарде

Полупустой Боксмастер из KFC в Салехарде Константин Каюков

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