18 января 2022
17 января 2022

Глава Нижневартовска начинает серию тайных встреч с элитами. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречается с элитами Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко собирается провести серию закрытых встреч с представителями городской элиты. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Кощенко намерен провести серию встреч с различными группами городских элит, начиная от деловых сообществ и заканчивая общественными организациями. Они не будут публичными. Тут главное продиагностировать ситуацию. Глава хочет побеседовать с лидерами по каждому из направлений общественной жизни и понять, какие там существуют проблемы, чаяния и надежды», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили URA.RU информацию о проведении встреч главы города с представителями различных сообществ. «Первая встреча запланирована на ближайшие дни. Дмитрий Александрович планирует встретиться с руководителями Общественной палаты Нижневартовска», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко готовит реформу мэрии Нижневартовска. Ожидается, что в городской администрации изменится структура и произойдет ряд перестановок.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко собирается провести серию закрытых встреч с представителями городской элиты. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Кощенко намерен провести серию встреч с различными группами городских элит, начиная от деловых сообществ и заканчивая общественными организациями. Они не будут публичными. Тут главное продиагностировать ситуацию. Глава хочет побеседовать с лидерами по каждому из направлений общественной жизни и понять, какие там существуют проблемы, чаяния и надежды», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили URA.RU информацию о проведении встреч главы города с представителями различных сообществ. «Первая встреча запланирована на ближайшие дни. Дмитрий Александрович планирует встретиться с руководителями Общественной палаты Нижневартовска», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко готовит реформу мэрии Нижневартовска. Ожидается, что в городской администрации изменится структура и произойдет ряд перестановок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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