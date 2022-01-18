Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречается с элитами Фото: Катерина Абдуллова

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко собирается провести серию закрытых встреч с представителями городской элиты. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Кощенко намерен провести серию встреч с различными группами городских элит, начиная от деловых сообществ и заканчивая общественными организациями. Они не будут публичными. Тут главное продиагностировать ситуацию. Глава хочет побеседовать с лидерами по каждому из направлений общественной жизни и понять, какие там существуют проблемы, чаяния и надежды», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили URA.RU информацию о проведении встреч главы города с представителями различных сообществ. «Первая встреча запланирована на ближайшие дни. Дмитрий Александрович планирует встретиться с руководителями Общественной палаты Нижневартовска», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко готовит реформу мэрии Нижневартовска. Ожидается, что в городской администрации изменится структура и произойдет ряд перестановок.

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