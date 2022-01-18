Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встречается с элитамиФото: Катерина Абдуллова
Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко собирается провести серию закрытых встреч с представителями городской элиты. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Кощенко намерен провести серию встреч с различными группами городских элит, начиная от деловых сообществ и заканчивая общественными организациями. Они не будут публичными. Тут главное продиагностировать ситуацию. Глава хочет побеседовать с лидерами по каждому из направлений общественной жизни и понять, какие там существуют проблемы, чаяния и надежды», — сообщил инсайдер.
В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили URA.RU информацию о проведении встреч главы города с представителями различных сообществ. «Первая встреча запланирована на ближайшие дни. Дмитрий Александрович планирует встретиться с руководителями Общественной палаты Нижневартовска», — уточнили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко готовит реформу мэрии Нижневартовска. Ожидается, что в городской администрации изменится структура и произойдет ряд перестановок.
Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко собирается провести серию закрытых встреч с представителями городской элиты. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Кощенко намерен провести серию встреч с различными группами городских элит, начиная от деловых сообществ и заканчивая общественными организациями. Они не будут публичными. Тут главное продиагностировать ситуацию. Глава хочет побеседовать с лидерами по каждому из направлений общественной жизни и понять, какие там существуют проблемы, чаяния и надежды», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска подтвердили URA.RU информацию о проведении встреч главы города с представителями различных сообществ. «Первая встреча запланирована на ближайшие дни. Дмитрий Александрович планирует встретиться с руководителями Общественной палаты Нижневартовска», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко готовит реформу мэрии Нижневартовска. Ожидается, что в городской администрации изменится структура и произойдет ряд перестановок.