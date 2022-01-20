Baza: чтобы вызвать «скорую», придется пройти тест

«Скорая» поедет только к сдавшим тест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При обращении в колл-центр с жалобой на признаки ОРВИ или коронавируса жителям России необходимо дать ряд ответов на вопросы оператора, от которых будет зависеть приезд «скорой». Опросник с рекомендациями по регионам разослало Министерство здравоохранения РФ.

«Министерство здравоохранения РФ направляет для использования в работе рекомендации для сотрудников колл-центров и привлекаемых к их работе лиц алгоритм сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), находящимися на амбулаторном лечении», — говорится в документе за подписью заместителя министра Олега Гриднева, который опубликовала Baza.

Из приложения к письму следует, что для отправки к пациенту «скорой», необходимо, чтобы он, отвечая на вопросы, набрал более 14 баллов или сообщил об «отягощающих» или «значимых» симптомах. Например, три балла можно получить, заявив о температуре выше 39 градусов или выраженной слабости. По одному баллу поставят за боль в горле, сухой кашель и насморк.

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