Муж Скабеевой будет отвечать за отношения Госдумы с Украиной

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Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
Евгений Попов стал координатором группы по связям Госдумы с Верховной радой Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов стал координатором группы по связям нижней палаты парламента с Верховной радой Украины. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — написал Попов в своем telegram-канале.

По словам Попова, формирование «групп дружбы» завершилось. «Также сформированы группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», — подытожил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Попов, баллотировавшийся в депутаты Госдумы в 2021 году, потратил 15,2 млн рублей на печатные материалы. Также он выделил 20 млн рублей — на оплату «иных услуг» и 1,6 млн рублей — на агитацию в печатных СМИ.

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Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов стал координатором группы по связям нижней палаты парламента с Верховной радой Украины. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале. «Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — написал Попов в своем telegram-канале. По словам Попова, формирование «групп дружбы» завершилось. «Также сформированы группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», — подытожил он. Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Попов, баллотировавшийся в депутаты Госдумы в 2021 году, потратил 15,2 млн рублей на печатные материалы. Также он выделил 20 млн рублей — на оплату «иных услуг» и 1,6 млн рублей — на агитацию в печатных СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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