Муж Скабеевой будет отвечать за отношения Госдумы с Украиной

21 января 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Евгений Попов стал координатором группы по связям Госдумы с Верховной радой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов стал координатором группы по связям нижней палаты парламента с Верховной радой Украины. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале. «Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — написал Попов в своем telegram-канале. По словам Попова, формирование «групп дружбы» завершилось. «Также сформированы группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», — подытожил он. Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Попов, баллотировавшийся в депутаты Госдумы в 2021 году, потратил 15,2 млн рублей на печатные материалы. Также он выделил 20 млн рублей — на оплату «иных услуг» и 1,6 млн рублей — на агитацию в печатных СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от «Единой России», телеведущий и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов стал координатором группы по связям нижней палаты парламента с Верховной радой Украины. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале. «Я — координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», — написал Попов в своем telegram-канале. По словам Попова, формирование «групп дружбы» завершилось. «Также сформированы группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», — подытожил он. Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Попов, баллотировавшийся в депутаты Госдумы в 2021 году, потратил 15,2 млн рублей на печатные материалы. Также он выделил 20 млн рублей — на оплату «иных услуг» и 1,6 млн рублей — на агитацию в печатных СМИ.