В Тобольске третий день не могут справиться с последствиями снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске не могут справиться с последствиями сильного снегопада, который прошел там в начале недели. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». По их словам, из-за некотоыре дороги в городе стали непригодны для использования.

«В „Строителе“ основную дорогу почистили — это ул. Чулкова, а прилегающие к ней дороги — нет! Ул. Тутолмина, ул. Венгерского. Думаю, и все другие тоже. После последнего снегопада прошло уже три дня. Причем, раньше с начала зимы все улицы очищались», — сообщил анонимный автор публикации.

Также жители Тобольска сообщают о том, что снег не убирается и в других микрорайонах города. «Расчистили только основные дороги, внутри районов сплошной хаос, огромные снежные горы и опасные глубокие колеи, дорожникам и коммунальщикам работы непочатый край, если сейчас не убрать этот снежный занос — месяца через полтора поплывем, как в старые добрые времена», — отметила Ольга Кучерина — Шипкова.

В пресс-службе городской администрации Тобольска URA.RU сообщили, что уборка городских улиц от снега происходит в плановом режиме. «Уборка идет в плановом режиме. Есть УК, которые ответственно относятся к работе. Есть те, к которым приходится применять меры административного воздействия. Вообще, сильный снегопад и выпадение суточной нормы осадков, буквально за два дня поставили подрядчиков в непростые условия работы», — пояснили там агентству.

Часть улиц Тобольска завалена снегом Надежда Андреева, соцсеть «ВКонтакте»

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