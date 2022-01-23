После уборки снега в тюменских дворах остались огромные снежные кучи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских дворах после работы снегоуборочной техники остались огромные кучи снега, которые никто не спешит убирать. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Ранее губернатор региона Александр Моор провел совещание с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, во время которого поручил дорожным службам города мобилизовать дополнительную технику для того, чтобы очистить тюменские улицы от снега.

«После этого совещания сначала очистили от снега центральные улицы, а потом второстепенные. Правда, в нашем Восточном микрорайоне в каждом втором дворе после такой уборки остались огромные снежные кучи, которые никто не собирается убирать. Получается, что коммунальщики не стали слушать губернатора?», — заявил URA.RU один из жителей Тюмени.

В городской администрации агентству пояснили, что снежные кучи из тюменских дворов не вывозят по вине управляющих компаний. «Нормативными актами предусмотрена только уборка придомовой территории от снега. Его вывоз действующим законодательством не регламентирован. Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании вправе принять решение о периодичности вывоза снега с придомовой территории и определить источник финансирования данного вида работ», — пояснили агентству в мэрии.

Там добавили, что зачастую тюменские УК не закладывают в тариф по оплате услуг ЖКХ вывоз снега на полигон. В таком случае эта услуга будет считаться дополнительной, и за нее с жильцов многоквартирных домов могут потребовать дополнительную плату.

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