Константин Богомолов обозначил свои политические амбиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супруг журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов заявил, что хочет стать президентом Аргентины. О своих политических амбициях он рассказал на своей странице в Instagram.

«Осматривая Аргентину, думаю о том, что если и есть у меня политическая амбиция — то это амбиция стать главой Аргентины. Ибо Родина в надежных руках, а вот глядишь на патагонские степи, наблюдаешь местную жизнь, и думаешь: как бы дать пинка левым, и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и обязательно консервативной», — написал Богомолов в соцсети.

Богомолов также обозначил свои главные задачи в международной политике на посту президента Аргентины. По его словам, он бы «забрал» у Великобритании Фолклендские острова и подружился бы с Россией. «Забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить с Россией, так чтоб сюда пришел русский бизнес, туризм и просто порядок. Ради такого отдал бы следующие 20 лет жизни», — заключил Богомолов.

У Собчак также были президентские амбиции. В 2018 году журналистка баллотировалась на пост главы РФ от партии «Гражданская инициатива». Она набрала 1,68% голосов избирателей.

В феврале 2021 года муж Собчак опубликовал свой манифест «Похищение Европы». В нем Богомолов рассуждает о проблемах современной Европы и называет ее новым этическим рейхом, в котором государство в лице силовиков «очеловечилось и гуманизировалось», а «условно прогрессивное» общество стало подавителем любого инакомыслия. Пользователи соцсетей жестко ответили на манифест режиссера, а экс-помощник президента РФ Владислав Сурков подсчитал труд Богомолова жестом против оппозиционера Алексея Навального.

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