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23 марта 2018
Главные новости Москвы
13:53  23 марта 2018 1

ЦИК подвела окончательные итоги выборов президента России

Закрытие участка 118 Курган, выборы 2015, неиспользованные бюллетени
Уверенную победу одержал Путин, он набрал 76,69% голосовФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия Росссийской Федерации подвела итоги голосования на выборах президента РФ. Согласно окончательным подсчетам, самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, набрал 76,69% голосов.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей, лидер ЛПДР Владимир Жириновский — 5,65%. За Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), единственную женщину — кандидата в президенты — проголосовали 1,68% избирателей. Борис Титов («Партия Роста») набрал 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%, следует из трансляции ЦИК.

На подведение итогов, по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, были приглашены все кандидаты, участвующие в кампании, их представители, а также журналисты. По ее словам, оглашение окончательных результатов специально оттягивали для рассмотрения всех жалоб и обращений, чтобы потом «никто не обвинял, что поторопились и подвели итоги».

Иван Шестак
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