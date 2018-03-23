ЦИК подвела окончательные итоги выборов президента России

Центральная избирательная комиссия Росссийской Федерации подвела итоги голосования на выборах президента РФ. Согласно окончательным подсчетам, самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, набрал 76,69% голосов.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей, лидер ЛПДР Владимир Жириновский — 5,65%. За Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), единственную женщину — кандидата в президенты — проголосовали 1,68% избирателей. Борис Титов («Партия Роста») набрал 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%, следует из трансляции ЦИК.
На подведение итогов, по словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, были приглашены все кандидаты, участвующие в кампании, их представители, а также журналисты. По ее словам, оглашение окончательных результатов специально оттягивали для рассмотрения всех жалоб и обращений, чтобы потом «никто не обвинял, что поторопились и подвели итоги».