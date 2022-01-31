Зампред Госдумы предложила блокировать интернет педофилам

Доступ в интернет педофилам должен быть запрещен, заявила Анна Кузнецова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педофилам нужно навсегда заблокировать доступ в интернет, потому что с его помощью они могут совершать новые преступления. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Принятие закона — это только первый шаг, нужно идти дальше, пока не будет реализован комплекс мер. Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления. Поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», — сказала Анна Кузнецова в эфире стрима RT «Летучка», который транслировался на YouTube.

По ее словам, среди возможных мер — пожизненный административный надзор. Если ранее осужденный за педофилию будет приближаться к детскому саду, например, то будет срабатывать браслет, рассказала Кузнецова.

В России приняли закон, который предусматривает пожизненный срок заключения для ранее судимых педофилов. Раньше такое наказание было для тех, кто изнасиловал лиц младше 14 лет. Законопроект вносила в Госдуму «Единая Россия», сообщает РАПСИ.