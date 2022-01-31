Шесть тюменцев госпитализированы из-за заражения «Омикроном»

01 февраля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Более трети заболевших «Омикроном» попали на лечение в госпитали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После заражения новым штаммом «Омикрон» шесть тюменцев попали в коронавирусные госпитали, еще десять человек лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Среди заболевших есть и шестилетний ребенок. «На 31 января в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ведомстве добавили, что «Омикрон» распространяется в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», особенно среди непривитых. Заболевший человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделило Тюмени 73 млн рублей на дополнительное финансирование работы поликлиник. Решение было принято из-за роста заболеваемости, связанного с новым штаммом коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После заражения новым штаммом «Омикрон» шесть тюменцев попали в коронавирусные госпитали, еще десять человек лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Среди заболевших есть и шестилетний ребенок. «На 31 января в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ведомстве добавили, что «Омикрон» распространяется в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», особенно среди непривитых. Заболевший человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделило Тюмени 73 млн рублей на дополнительное финансирование работы поликлиник. Решение было принято из-за роста заболеваемости, связанного с новым штаммом коронавируса.