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28 января 2022

Шесть тюменцев госпитализированы из-за заражения «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Более трети заболевших «Омикроном» попали на лечение в госпитали Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После заражения новым штаммом «Омикрон» шесть тюменцев попали в коронавирусные госпитали, еще десять человек лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Среди заболевших есть и шестилетний ребенок.

«На 31 января в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что «Омикрон» распространяется в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», особенно среди непривитых. Заболевший человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделило Тюмени 73 млн рублей на дополнительное финансирование работы поликлиник. Решение было принято из-за роста заболеваемости, связанного с новым штаммом коронавируса.

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После заражения новым штаммом «Омикрон» шесть тюменцев попали в коронавирусные госпитали, еще десять человек лечатся амбулаторно. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Среди заболевших есть и шестилетний ребенок. «На 31 января в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Самому маленькому пациенту шесть лет, самому взрослому — 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные — на базе моноинфекционного госпиталя», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. В ведомстве добавили, что «Омикрон» распространяется в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», особенно среди непривитых. Заболевший человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделило Тюмени 73 млн рублей на дополнительное финансирование работы поликлиник. Решение было принято из-за роста заболеваемости, связанного с новым штаммом коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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