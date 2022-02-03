Власти взяли под контроль курганские аптеки из-за «Омикрона»

Крупные аптечные сети имеют запас лекарств на три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптечных сетях Кургана имеется трехмесячный запас лекарственных препаратов, при необходимости он будет увеличен, вопрос на контроле у региональных властей. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU о готовности региона к пятой волне COVID-19.

«В крупных аптечных сетях Кургана имеется трехмесячный запас лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Особое внимание уделено детским лекарственным препаратам для лечения простудных заболеваний. При всплеске заболеваемости имеется возможность увеличения товарного запаса в аптечных сетях», — говорится в ответе депздрава на запрос URA.RU.

В связи с ростом числа госпитализированных пациентов в регионе развернуто 680 коек для больных COVID. Сформирован необходимый запас кислорода. Запас лекарств для лечения на амбулаторном этапе составляет от двух до 10 месяцев в зависимости от вида препаратов, в инфекционных госпиталях — от четырех до 7,2 месяцев. Медицинскую помощь курганцам оказывает 91 бригада скорой помощи, в том числе 43 бригады — пациентам с COVID-19. При необходимости неотложные вызовы будут передавать поликлиникам, которое переведут на работу в круглосуточном режиме, уточнили в ведомстве. Сейчас в поликлиниках в 3,8 раза увеличено число кабинетов, принимающих пациентов с признаками гриппа и ОРВИ.

Ранее URA.RU писало, что уральский полпред Владимир Якушев призвал регионы готовиться к сильнейшей волне COVID. Он обратил особое внимание на вопрос лекарственного обеспечения из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. Курганские власти ранее заявляли, что аптеки готовы продлить режим работы до 24 часов в период вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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