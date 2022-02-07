Мишустин изменил свидетельства о смерти россиян

В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства.
Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти.
В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства. Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти.