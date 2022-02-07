07 февраля 2022

Мишустин изменил свидетельства о смерти россиян

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
Медорганизации будут вносить в систему информацию о смерти Фото:

В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства.

Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти.

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В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства. Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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