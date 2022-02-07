Мишустин изменил свидетельства о смерти россиян

08 февраля 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Медорганизации будут вносить в систему информацию о смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства. Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 1 марта 2022 года свидетельства о смерти переведут в электронный формат. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который будет вести Минздрав», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства. Формирование документов в электронном формате будет обязательным. Медицинские организации сначала будут вносить сведения в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а затем в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и прочие ведомства. Родственникам умерших не нужно будет никуда предоставлять этот документ для внесения отметки о смерти.