Махонин рассказал, когда в Перми запустят наземное метро

Пермский край уже получил шесть «ласточек» для пермского наземного метро Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал уже в 2022 году запустить кольцевое движение электричек в городе, которое организуется в рамках проекта «Пермское наземное метро». Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы движемся неплохими темпами. Нам удалось добиться получения шести „ласточек“. Следующий этап — кольцевое движение. Хотим его в этом году открыть», — заявил губернатор.

Он рассказал также, что власти подали заявку в правительство РФ на выделение финансирования для строительства высоких платформ по ходу движения электричек. Это позволит «быстрее строить инфраструктуру», отметил Махонин.

По словам губернатора, ему удалось договориться с Пермским пороховым заводом о передаче части путей в закамском направлении РЖД. «Железнодорожные пути принадлежат пороховому заводу. Ими может пользоваться только предприятие. Мы достигли договоренностей, чтобы пути были переданы РЖД», — рассказал глава региона. Это позволит запустить «ласточку» из Закамска в 2022—2023 годах.

О запуске скоростного наземного метро краевые власти объявили в 2020 году. В рамках проекта были запущены «Ласточки» между Пермью и Краснокамском, а также между ж/д вокзалом Пермь-II и Левшино.

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