Пермский миллиардер купил квартиру в центре Лондона. Скрин

10 февраля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного фута в пентхаусах в этом комплексе — 3077 фунтов стерлингов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев из Перми приобрел недвижимость в элитном жилом комплексе в центре Лондона. Информация об этом содержится на официальном сайте Регистрационной палаты Британии. «Адрес почтовых отправлений — 20 Grosvenor Square, London, W1K 6US», — говорится в информации. Отмечается также, что Рыболовлев значится в качестве директора Twenty Grosvenor Square Management Company Limited [сравнимо с российским товариществом собственников жилья]. Согласно информации на британских профильных порталах, таких как themovemarket.com, стоимость квадратного фута в пентхаусах в этом комплексе — 3077 фунтов стерлингов. Рыболовлев был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб с одноименным названием. В 2021 году стало известно о том, что он продает недвижимость в Перми — речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Ранее компания выставляла на продажу несколько этажей бизнес-центра на Ленина, 64. Рыболовлев уже избавлялся от другого своего бизнеса — компании «Пермгеологодобыча». Рыболовлев в течение многих лет входит в список Forbes, как один из самых богатых россиян. В 2020 году его доход был на уровне 6,6 млрд долларов США. Дмитрий Рыболовлев приобрел элитную недвижимость Скриншот с сайта Регистрационной палаты Британии Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев из Перми приобрел недвижимость в элитном жилом комплексе в центре Лондона. Информация об этом содержится на официальном сайте Регистрационной палаты Британии. «Адрес почтовых отправлений — 20 Grosvenor Square, London, W1K 6US», — говорится в информации. Отмечается также, что Рыболовлев значится в качестве директора Twenty Grosvenor Square Management Company Limited [сравнимо с российским товариществом собственников жилья]. Согласно информации на британских профильных порталах, таких как themovemarket.com, стоимость квадратного фута в пентхаусах в этом комплексе — 3077 фунтов стерлингов. Рыболовлев был управляющим «Уралкалия» с 2000 до 2010 год. В 2011 году бизнесмен избавился от активов компании и переехал в Монако, где купил футбольный клуб с одноименным названием. В 2021 году стало известно о том, что он продает недвижимость в Перми — речь идет о ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Ранее компания выставляла на продажу несколько этажей бизнес-центра на Ленина, 64. Рыболовлев уже избавлялся от другого своего бизнеса — компании «Пермгеологодобыча». Рыболовлев в течение многих лет входит в список Forbes, как один из самых богатых россиян. В 2020 году его доход был на уровне 6,6 млрд долларов США.