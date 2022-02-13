Курганские медработники возмутились новой доплатой

Фельдшеры и водители скорой помощи могут не получить специальную выплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский медработник возмутился несправедливыми надбавками за работу с больными коронавирусной инфекцией для разных категорий сотрудников. Об этом анонимный автор написал в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В комментариях к нему присоединились другие работники сферы здравоохранения.

«На службе скорой помощи есть выплаты стимулирующего характера за оказание медицинской помощи заболевшим COVID-19. Фельдшер, работающий с больным COVID-19, за сутки дополнительно получит 4300 рублей, но если фельдшер не попал на такой вызов, то доплаты не будет. Водитель, если он перевозил (это важно), получит 4300 рублей, но не всегда больного направляют в стационар. Зачастую, водитель не видит этих выплат месяцами. Особняком находится наш диспетчерский и оперативный отдел. Диспетчеру достаточно принять вызов к больному COVID-19 или передать его и он автоматически получает доплату в размере 2500 рублей в сутки. Какой риск заразится у диспетчера по телефону? Почему люди ничем не рискующие получают доплаты, а непосредственно работающие с больными не видят этих доплат?» — написал анонимный автор, назвавший себя инсайдером БСМП.

В комментариях медработники подтверждают ситуацию. «Солидарен с автором, бардак на лицо», — пишет Евгений Бор. «А вот санитарочки в больнице за ковидных получают копейки — 600-700 рублей, хотя они рискуют заболеть, ведь к больному надо подойти не один раз. Вот где справедливость?», — написал пользователь под ником Лена Елена. В ответ департамент здравоохранения региона перечислил категории работников, которые по постановлению правительства РФ с 1 января 2022 года получают специальные социальные выплаты за нормативную смену. Это врачи скорой помощи, средний и младший медперсонал, фельдшеры по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой помощи; врачи и медицинские работники, оказывающие специализированную помощь в стационарах, персонал патологоанатомических бюро, водители машин скорой помощи при эвакуации пациентов с COVID-19.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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