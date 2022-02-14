В Кремле надеются на участие РФ в следующей Олимпиаде под флагом

14 февраля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия примет полноценное участие в следующих Олимпийских играх Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Кремле считают, что Россия выполняет все необходимые обязательства для того, чтобы выступать на Олимпийских играх со своей символикой и гимном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Мы выступаем без флага, без гимна, и Олимпиада в Пекине является последней, когда такая практика применяется. Надеемся, что со следующего олимпийского цикла мы выйдем на полноценное участие. Россия всегда была очень ответственным членом олимпийском семьи и сохраняет свою приверженность идеям олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле считают, что Россия выполняет все необходимые обязательства для того, чтобы выступать на Олимпийских играх со своей символикой и гимном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Мы выступаем без флага, без гимна, и Олимпиада в Пекине является последней, когда такая практика применяется. Надеемся, что со следующего олимпийского цикла мы выйдем на полноценное участие. Россия всегда была очень ответственным членом олимпийском семьи и сохраняет свою приверженность идеям олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.