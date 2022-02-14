В Кремле надеются на участие РФ в следующей Олимпиаде под флагом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Россия примет полноценное участие в следующих Олимпийских играх Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Кремле считают, что Россия выполняет все необходимые обязательства для того, чтобы выступать на Олимпийских играх со своей символикой и гимном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Мы выступаем без флага, без гимна, и Олимпиада в Пекине является последней, когда такая практика применяется. Надеемся, что со следующего олимпийского цикла мы выйдем на полноценное участие. Россия всегда была очень ответственным членом олимпийском семьи и сохраняет свою приверженность идеям олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.

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В Кремле считают, что Россия выполняет все необходимые обязательства для того, чтобы выступать на Олимпийских играх со своей символикой и гимном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Мы выступаем без флага, без гимна, и Олимпиада в Пекине является последней, когда такая практика применяется. Надеемся, что со следующего олимпийского цикла мы выйдем на полноценное участие. Россия всегда была очень ответственным членом олимпийском семьи и сохраняет свою приверженность идеям олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля, а завершатся 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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