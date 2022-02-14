14 февраля 2022

Банду пермских автоугонщиков поймали по объявлению на «Авито»

© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщики перебивали номера со старых похожих машин на угнанные и продавали Фото:

Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте.

«Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль.

К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб.

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Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте. «Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль. К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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