Банду пермских автоугонщиков поймали по объявлению на «Авито»

Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте.
«Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль.
К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб.
Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте. «Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль. К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб.