Банду пермских автоугонщиков поймали по объявлению на «Авито»

15 февраля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Угонщики перебивали номера со старых похожих машин на угнанные и продавали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте. «Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль. К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Банду пермских автоугонщиков поймали благодаря объявлению на «Авито». Злоумышленники перебивали номера со старых авто на новые угнанные и продавали их на онлайн-площадке. Об этом пермские судебные приставы сообщили на своем сайте. «Судебные приставы откликнулись на объявление о продаже подержанного автомобиля и обеспечили взыскание долга с осужденного», — сообщается на сайте. Угонщики закупали «битые машины», находили в городе похожие авто, после чего перебивали документы со старых транспортных средств на новые, продавая их по документам «битых». Старые авто отправляли в утиль. К судебным приставам обратился владелец транспорта, который обнаружил объявление о продаже своего авто на онлайн-площадке. После этого одного из угонщиков удалось поймать. Группировка также вовлекла в свою деятельность подростка, чем усугубила тяжесть преступления. Виновных осудили на различные сроки. Один из членов банды приговорен к лишению свободы на срок 5 лет, также его обязали возместить материальный ущерб.