Пермские власти просят школы не прятать детей от Махонина

С директорами школ проведут воспитательную работу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Правительство Пермского края обещает довести до директоров всех школ информацию о том, что нельзя закрывать детей в классах во время визита высокопоставленных гостей. Инициативы, подобные тем, что сегодня реализовало руководство школы «Точка», которую посещал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, недопустимы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«С директором школы „Точка“ будет проведена работа по недопустимости таких инициатив. Кроме того, данная информация будет доведена до всех директоров школ», — отметили в пресс-службе.

Сегодня 18 февраля родители учеников «Точки» пожаловались, что их детей не выпускали на перемены и в столовую, поскольку в школу приехал Махонин. В департаменте образования Перми подтвердили, что расписание уроков было немного скорректировано. Но школа работала в обычном режиме.