17 февраля 2022

Пермские власти просят школы не прятать детей от Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Пермь, школа 42 пермь
С директорами школ проведут воспитательную работу Фото:

Правительство Пермского края обещает довести до директоров всех школ информацию о том, что нельзя закрывать детей в классах во время визита высокопоставленных гостей. Инициативы, подобные тем, что сегодня реализовало руководство школы «Точка», которую посещал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, недопустимы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«С директором школы „Точка“ будет проведена работа по недопустимости таких инициатив. Кроме того, данная информация будет доведена до всех директоров школ», — отметили в пресс-службе.

Сегодня 18 февраля родители учеников «Точки» пожаловались, что их детей не выпускали на перемены и в столовую, поскольку в школу приехал Махонин. В департаменте образования Перми подтвердили, что расписание уроков было немного скорректировано. Но школа работала в обычном режиме.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство Пермского края обещает довести до директоров всех школ информацию о том, что нельзя закрывать детей в классах во время визита высокопоставленных гостей. Инициативы, подобные тем, что сегодня реализовало руководство школы «Точка», которую посещал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, недопустимы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «С директором школы „Точка“ будет проведена работа по недопустимости таких инициатив. Кроме того, данная информация будет доведена до всех директоров школ», — отметили в пресс-службе. Сегодня 18 февраля родители учеников «Точки» пожаловались, что их детей не выпускали на перемены и в столовую, поскольку в школу приехал Махонин. В департаменте образования Перми подтвердили, что расписание уроков было немного скорректировано. Но школа работала в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...