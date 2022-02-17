17 февраля 2022

Пермских школьников закрыли в классе на время визита Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
Не выпускать детей из классов распорядилась директор школы Фото:

Родители учеников из школы «Точка» в пермском ЖК «Арсенал» пожаловались, что их детей не выпускали из класса во время визита губернатора Дмитрия Махонина. Об этом они сообщили в telegram-канале «Красная телега».

«Инсайд из школы „Точка“. Ждут губернатора, лестницы оцепили, обеды перенесли. Детей не выпускают. Власть пришла, все по норкам», — пишут в telegram-канале. Визит губернатора cостоялся сегодня, 18 февраля. Он посещал образовательный центр «Академия первых», расположенный в одном здании со школой.

Один из родителей заявил «59.ru», что будет писать жалобу на школу. Он рассказал? со ссылкой на классного руководителя, что распоряжение не выпускать детей из класса и в столовую выдала директор. «Это же ненормально, это что за самодурство такое? Это скандал, я считаю. Я буду писать официальную жалобу на школу», — заявил он.

В администрации губернатора URA.RU сообщили, что «точно не давали таких распоряжений». В пресс-службе мэрии сообщили, что образовательный процесс проходил в обычном режиме. Перемены проходили по графику. Получить комментарий в школе на момент публикации не удалось. В департаменте образования Перми подтвердили, что расписание звонков на время визита губернатора было немного скорректировано. «Визит губернатора Пермского края в школу „Точка“ состоялся во время уроков. Расписание звонков в школе было несколько скорректировано. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», — сообщили в департаменте.

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Родители учеников из школы «Точка» в пермском ЖК «Арсенал» пожаловались, что их детей не выпускали из класса во время визита губернатора Дмитрия Махонина. Об этом они сообщили в telegram-канале «Красная телега». «Инсайд из школы „Точка“. Ждут губернатора, лестницы оцепили, обеды перенесли. Детей не выпускают. Власть пришла, все по норкам», — пишут в telegram-канале. Визит губернатора cостоялся сегодня, 18 февраля. Он посещал образовательный центр «Академия первых», расположенный в одном здании со школой. Один из родителей заявил «59.ru», что будет писать жалобу на школу. Он рассказал? со ссылкой на классного руководителя, что распоряжение не выпускать детей из класса и в столовую выдала директор. «Это же ненормально, это что за самодурство такое? Это скандал, я считаю. Я буду писать официальную жалобу на школу», — заявил он. В администрации губернатора URA.RU сообщили, что «точно не давали таких распоряжений». В пресс-службе мэрии сообщили, что образовательный процесс проходил в обычном режиме. Перемены проходили по графику. Получить комментарий в школе на момент публикации не удалось. В департаменте образования Перми подтвердили, что расписание звонков на время визита губернатора было немного скорректировано. «Визит губернатора Пермского края в школу „Точка“ состоялся во время уроков. Расписание звонков в школе было несколько скорректировано. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», — сообщили в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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