Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 19 февраля. Россия побила рекорд по числу медалей

19 февраля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Россияне получили золото в масс-старте лыжных гонок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Пекине (Китай) прошел пятнадцатый день Олимпийских игр. Олимпийский комитет России за это время получил 31 награду в копилку, что стало национальным рекордом по числу медалей на зимних Играх. РФ получила золотую и серебряную медали в лыжном масс-старте, а также серебро и бронзу в парной произвольной программе фигурного катания. Медальный зачет Россия 19 февраля поднялась с девятого места в медальном зачете на восьмое и обошла Францию и Австрию. У олимпийского комитета России 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных,14 бронзовых). Норвегия — 35 медалей (15 золотых, 8 серебряных, 12 бронзовых); Германия — 24 медали (11 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых); Китай — 15 медалей (9 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых); США — 24 медали (8 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых); Нидерланды — 17 медалей (8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых); Соревнования за день Фигурное катание, произвольная программа среди пар Российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина получили бронзовую награду. Лыжные гонки, масс старт, мужчины Лыжник из России Александр Большунов занял первое место в масс-старте и принес сборной золотую медаль. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине. Он получит более 16 млн рублей за выступление на Олимпийских играх. Второе место у спортсмена из Тюменской области Ивана Якимушкина. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал за характер спортсменку Александру Трусову, получившую серебро на Играх в Пекине. Он заявил, что фигуристке нужно слышать наставника, чтобы выиграть золотую медаль. Спортсмен отметил, что он, как тренер, не смог справиться с ее характером. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пекине (Китай) прошел пятнадцатый день Олимпийских игр. Олимпийский комитет России за это время получил 31 награду в копилку, что стало национальным рекордом по числу медалей на зимних Играх. РФ получила золотую и серебряную медали в лыжном масс-старте, а также серебро и бронзу в парной произвольной программе фигурного катания. Медальный зачет Россия 19 февраля поднялась с девятого места в медальном зачете на восьмое и обошла Францию и Австрию. У олимпийского комитета России 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных,14 бронзовых). Соревнования за день Фигурное катание, произвольная программа среди пар Российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина получили бронзовую награду. Лыжные гонки, масс старт, мужчины Лыжник из России Александр Большунов занял первое место в масс-старте и принес сборной золотую медаль. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине. Он получит более 16 млн рублей за выступление на Олимпийских играх. Второе место у спортсмена из Тюменской области Ивана Якимушкина. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал за характер спортсменку Александру Трусову, получившую серебро на Играх в Пекине. Он заявил, что фигуристке нужно слышать наставника, чтобы выиграть золотую медаль. Спортсмен отметил, что он, как тренер, не смог справиться с ее характером.