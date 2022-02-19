В Пекине (Китай) прошел пятнадцатый день Олимпийских игр. Олимпийский комитет России за это время получил 31 награду в копилку, что стало национальным рекордом по числу медалей на зимних Играх. РФ получила золотую и серебряную медали в лыжном масс-старте, а также серебро и бронзу в парной произвольной программе фигурного катания.
Медальный зачет
Россия 19 февраля поднялась с девятого места в медальном зачете на восьмое и обошла Францию и Австрию. У олимпийского комитета России 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных,14 бронзовых).
Фигурное катание, произвольная программа среди пар
Российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина получили бронзовую награду.
Лыжные гонки, масс старт, мужчины
Лыжник из России Александр Большунов занял первое место в масс-старте и принес сборной золотую медаль. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине. Он получит более 16 млн рублей за выступление на Олимпийских играх. Второе место у спортсмена из Тюменской области Ивана Якимушкина.
Скандалы на Олимпиаде в Пекине
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал за характер спортсменку Александру Трусову, получившую серебро на Играх в Пекине. Он заявил, что фигуристке нужно слышать наставника, чтобы выиграть золотую медаль. Спортсмен отметил, что он, как тренер, не смог справиться с ее характером.
В Пекине (Китай) прошел пятнадцатый день Олимпийских игр. Олимпийский комитет России за это время получил 31 награду в копилку, что стало национальным рекордом по числу медалей на зимних Играх. РФ получила золотую и серебряную медали в лыжном масс-старте, а также серебро и бронзу в парной произвольной программе фигурного катания. Медальный зачет Россия 19 февраля поднялась с девятого места в медальном зачете на восьмое и обошла Францию и Австрию. У олимпийского комитета России 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных,14 бронзовых). Соревнования за день Фигурное катание, произвольная программа среди пар Российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль. Александр Галлямов (из Пермского края) и Анастасия Мишина получили бронзовую награду. Лыжные гонки, масс старт, мужчины Лыжник из России Александр Большунов занял первое место в масс-старте и принес сборной золотую медаль. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине. Он получит более 16 млн рублей за выступление на Олимпийских играх. Второе место у спортсмена из Тюменской области Ивана Якимушкина. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал за характер спортсменку Александру Трусову, получившую серебро на Играх в Пекине. Он заявил, что фигуристке нужно слышать наставника, чтобы выиграть золотую медаль. Спортсмен отметил, что он, как тренер, не смог справиться с ее характером.