Из отеля в Донецке выселяют постояльцев ради военных. Инсайд

24 февраля 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

В гостинице ссылаются на проблемы со светом, газопроводом и водопроводом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Отель Ramada в Донецке (Донецкая народная республика) предупредила постояльцев о срочном выселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который снимал номер в данной гостинице. Официальная причина выселения — проблемы с газопроводом и водопроводом. При этом неофициально обсуждается версия с заселением в отель военных. «Нас предупредили о срочном выселении из номера. Говорят, что есть какие-то проблемы со светом, газопроводом и водопроводом. Дали 10 минут на сборы. В этом отеле проживает большая часть журналистов из России и зарубежья. Среди них — RT, РИА „Новости“, ТАСС и еще из других стран. Некоторые постояльцы уже уехали, а в это время в отель заехали военные в масках», — рассказал журналист. Администратор отеля во время разговора с корреспондентом сообщил, что действительно нужно в короткие сроки покинуть занимаемый номер. Версию о заселении военных там отвергли. «Это не правда», — коротко ответили там. На сайте системы интернет-бронирования Booking.com указано, что в данном отеле нет свободных мест. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отель Ramada в Донецке (Донецкая народная республика) предупредила постояльцев о срочном выселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который снимал номер в данной гостинице. Официальная причина выселения — проблемы с газопроводом и водопроводом. При этом неофициально обсуждается версия с заселением в отель военных. «Нас предупредили о срочном выселении из номера. Говорят, что есть какие-то проблемы со светом, газопроводом и водопроводом. Дали 10 минут на сборы. В этом отеле проживает большая часть журналистов из России и зарубежья. Среди них — RT, РИА „Новости“, ТАСС и еще из других стран. Некоторые постояльцы уже уехали, а в это время в отель заехали военные в масках», — рассказал журналист. Администратор отеля во время разговора с корреспондентом сообщил, что действительно нужно в короткие сроки покинуть занимаемый номер. Версию о заселении военных там отвергли. «Это не правда», — коротко ответили там. На сайте системы интернет-бронирования Booking.com указано, что в данном отеле нет свободных мест. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.