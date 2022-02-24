Отель Ramada в Донецке (Донецкая народная республика) предупредила постояльцев о срочном выселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который снимал номер в данной гостинице. Официальная причина выселения — проблемы с газопроводом и водопроводом. При этом неофициально обсуждается версия с заселением в отель военных.
«Нас предупредили о срочном выселении из номера. Говорят, что есть какие-то проблемы со светом, газопроводом и водопроводом. Дали 10 минут на сборы. В этом отеле проживает большая часть журналистов из России и зарубежья. Среди них — RT, РИА „Новости“, ТАСС и еще из других стран. Некоторые постояльцы уже уехали, а в это время в отель заехали военные в масках», — рассказал журналист.
Администратор отеля во время разговора с корреспондентом сообщил, что действительно нужно в короткие сроки покинуть занимаемый номер. Версию о заселении военных там отвергли. «Это не правда», — коротко ответили там. На сайте системы интернет-бронирования Booking.com указано, что в данном отеле нет свободных мест.
Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.
Отель Ramada в Донецке (Донецкая народная республика) предупредила постояльцев о срочном выселении. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который снимал номер в данной гостинице. Официальная причина выселения — проблемы с газопроводом и водопроводом. При этом неофициально обсуждается версия с заселением в отель военных. «Нас предупредили о срочном выселении из номера. Говорят, что есть какие-то проблемы со светом, газопроводом и водопроводом. Дали 10 минут на сборы. В этом отеле проживает большая часть журналистов из России и зарубежья. Среди них — RT, РИА „Новости“, ТАСС и еще из других стран. Некоторые постояльцы уже уехали, а в это время в отель заехали военные в масках», — рассказал журналист. Администратор отеля во время разговора с корреспондентом сообщил, что действительно нужно в короткие сроки покинуть занимаемый номер. Версию о заселении военных там отвергли. «Это не правда», — коротко ответили там. На сайте системы интернет-бронирования Booking.com указано, что в данном отеле нет свободных мест. Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, оккупации территории не планируется. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.