В Тюменской области ожидается резкое похолодание

Ночью температура в регионе опустится до -14 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура воздуха в Тюменской области в ночь на 25 февраля опустится до -14 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. 24 февраля в регионе отмечалось потепление до +3 градусов.

«25 февраля в Тюменской области будет облачно, с прояснениями, ночью в западных районах без существенных осадков. В восточных районах пройдет небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с, температура минус 9—минус 4 градуса, при прояснении до -14. Днем — преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура минус 6—минус 1 градус», — рассказали в ведомстве.

24 февраля на регион обрушился сильный снегопад. Из-за стихии дороги в Тюменской области были признаны небезопасными.