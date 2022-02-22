22 февраля 2022

В Тюменской области ожидается резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью температура в регионе опустится до -14 градусов Фото:

Температура воздуха в Тюменской области в ночь на 25 февраля опустится до -14 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. 24 февраля в регионе отмечалось потепление до +3 градусов.

«25 февраля в Тюменской области будет облачно, с прояснениями, ночью в западных районах без существенных осадков. В восточных районах пройдет небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с, температура минус 9—минус 4 градуса, при прояснении до -14. Днем — преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура минус 6—минус 1 градус», — рассказали в ведомстве.

24 февраля на регион обрушился сильный снегопад. Из-за стихии дороги в Тюменской области были признаны небезопасными.

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Температура воздуха в Тюменской области в ночь на 25 февраля опустится до -14 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. 24 февраля в регионе отмечалось потепление до +3 градусов. «25 февраля в Тюменской области будет облачно, с прояснениями, ночью в западных районах без существенных осадков. В восточных районах пройдет небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с, температура минус 9—минус 4 градуса, при прояснении до -14. Днем — преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура минус 6—минус 1 градус», — рассказали в ведомстве. 24 февраля на регион обрушился сильный снегопад. Из-за стихии дороги в Тюменской области были признаны небезопасными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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