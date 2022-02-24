24 февраля 2022

РИА «Новости»: Британия готова помочь руководству Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон выразил готовность помочь руководству Украины Фото:
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Гражданская война на Украине

В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости».

«Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине.

Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

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В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости». «Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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