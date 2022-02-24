РИА «Новости»: Британия готова помочь руководству Украины 24 февраля 2022 в 23:35 Размер текста - 17 + Борис Джонсон выразил готовность помочь руководству Украины Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости» . «Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости». «Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям