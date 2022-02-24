РИА «Новости»: Британия готова помочь руководству Украины

В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости».
«Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине.
Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.
В Британии выразили готовность дать убежище руководству Украины. Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передает РИА «Новости». «Британия готова дать убежище руководству Украины», — цитирует политика РИА «Новости». Такое решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию на Украине. Он уточнил, что в планы страны не входит оккупация Украины. После его объявления, в городах Украины начались взрывы: утром 24 февраля стало известно об обстрелах в Одессе, Харькове, Бердянске, а также о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. Лидер Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Он сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.