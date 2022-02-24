В Молдавии ввели режим ЧП

25 февраля 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

В Молдавии режим ЧП продлится 60 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине Власти Молдавии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за событий на Украине. Об этом сообщили на экстренном заседании парламента страны, трансляция которого велась пресс-службой законодательного органа. «Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова, начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украину. Обращаясь к россиянам, он сказал, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. На Украине ввели режим ЧП 23 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Молдавии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за событий на Украине. Об этом сообщили на экстренном заседании парламента страны, трансляция которого велась пресс-службой законодательного органа. «Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова, начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украину. Обращаясь к россиянам, он сказал, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. На Украине ввели режим ЧП 23 февраля.