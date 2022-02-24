24 февраля 2022

В Молдавии ввели режим ЧП

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
В Молдавии режим ЧП продлится 60 дней Фото:
новость из сюжета
Гражданская война на Украине

Власти Молдавии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за событий на Украине. Об этом сообщили на экстренном заседании парламента страны, трансляция которого велась пресс-службой законодательного органа.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова, начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украину. Обращаясь к россиянам, он сказал, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. На Украине ввели режим ЧП 23 февраля.

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Власти Молдавии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за событий на Украине. Об этом сообщили на экстренном заседании парламента страны, трансляция которого велась пресс-службой законодательного органа. «Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова, начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украину. Обращаясь к россиянам, он сказал, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. На Украине ввели режим ЧП 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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