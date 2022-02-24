В Пермском крае отменили международные соревнования

Трамплины в Чайковском останутся пустовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Международная федерация лыжного спорта отменила соревнования в Пермском крае. Речь идет об этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти 25—27 марта в Чайковском. Заявление федерации размещено на ее сайте.

«После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата все оставшиеся этапы Кубка мира в России будут отменены или перенесены в другое место», — говорится в сообщении. Кроме соревнований в Прикамье, отменены различные старты в Солнечной долине (Челябинская область), Ярославле, Москве и Нижнем Тагиле.

В федерации отмечают, что спортсмены уже прибыли в Челябинскую область и Ярославль, так как соревнования здесь были запланированы на 25—27 февраля. Сейчас спортивные чиновники работают над их возвращением на родину. О новых датах и местах проведения соревнований обещают сообщить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что несколько стран отозвали своих спортсменов из России. Причиной стала военная операция России на Украине.