24 февраля 2022

В Пермском крае отменили международные соревнования

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие третьего этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Нижний Тагил, трамплин, нижний тагил, зимние виды спорта
Трамплины в Чайковском останутся пустовать Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Международная федерация лыжного спорта отменила соревнования в Пермском крае. Речь идет об этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти 25—27 марта в Чайковском. Заявление федерации размещено на ее сайте.

«После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата все оставшиеся этапы Кубка мира в России будут отменены или перенесены в другое место», — говорится в сообщении. Кроме соревнований в Прикамье, отменены различные старты в Солнечной долине (Челябинская область), Ярославле, Москве и Нижнем Тагиле.

В федерации отмечают, что спортсмены уже прибыли в Челябинскую область и Ярославль, так как соревнования здесь были запланированы на 25—27 февраля. Сейчас спортивные чиновники работают над их возвращением на родину. О новых датах и местах проведения соревнований обещают сообщить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что несколько стран отозвали своих спортсменов из России. Причиной стала военная операция России на Украине.

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Международная федерация лыжного спорта отменила соревнования в Пермском крае. Речь идет об этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти 25—27 марта в Чайковском. Заявление федерации размещено на ее сайте. «После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата все оставшиеся этапы Кубка мира в России будут отменены или перенесены в другое место», — говорится в сообщении. Кроме соревнований в Прикамье, отменены различные старты в Солнечной долине (Челябинская область), Ярославле, Москве и Нижнем Тагиле. В федерации отмечают, что спортсмены уже прибыли в Челябинскую область и Ярославль, так как соревнования здесь были запланированы на 25—27 февраля. Сейчас спортивные чиновники работают над их возвращением на родину. О новых датах и местах проведения соревнований обещают сообщить позднее. Ранее URA.RU сообщало, что несколько стран отозвали своих спортсменов из России. Причиной стала военная операция России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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