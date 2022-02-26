Володин рассказал, какие законы вступают в силу в марте

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин предупредил о регулировании оружия в России Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем telegram-канале, какие нововведения ждут россиян в марте. Среди них — индексация пенсии военным пенсионерам выше уровня инфляции, введение ответственности за управление автомобилем без диагностической карты и ужесточение контроля за оборотом оружия.

Индексация пенсии

Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Закон касается почти 2,6 млн человек.

Диагностическая карта

С 1 марта вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон направлен на водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут.

Контроль за оборотом оружия

Также с марта действует закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки.

Работа для инвалидов

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников.

Мошенники в благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тысяч рублей.

Новые категории жилья

Вводятся понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Раньше правовой статус некоторых типов жилья (таких, как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем telegram-канале, какие нововведения ждут россиян в марте. Среди них — индексация пенсии военным пенсионерам выше уровня инфляции, введение ответственности за управление автомобилем без диагностической карты и ужесточение контроля за оборотом оружия. Индексация пенсии Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Закон касается почти 2,6 млн человек. Диагностическая карта С 1 марта вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон направлен на водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут. Контроль за оборотом оружия Также с марта действует закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки. Работа для инвалидов Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности работников. Мошенники в благотворительности За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тысяч рублей. Новые категории жилья Вводятся понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Раньше правовой статус некоторых типов жилья (таких, как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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